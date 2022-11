Severna Koreja izstrelila novo balistično raketo

"Severna Koreja je izstrelila neidentificirano balistično raketo v Vzhodno morje," so sporočili iz generalštaba v prestolnici Seul, pri čemer so imeli v mislih vode, bolj znane kot Japonsko morje. Do nove izstrelitve prihaja po tem, ko je Pjongjang v ponedeljek obljubil, da bo njegov odgovor na skupne vojaške vaje zračnih sil ZDA in Južne Koreje, imenovane Vigilant Storm, trajen, odločen in prepričljiv.