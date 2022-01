Severna Koreja izstrelila raketo: poletela okoli 800 kilometrov v smeri odprtega morja

Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je očital Severni Koreji, da je še korak bližje celotni kršitvi svojega moratorija za testiranje raket dolgega dosega. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je namreč v aprilu 2018 napovedal, da trenutno niso nujna jedrska testiranja ter testiranja raket srednjega in dolgega dosega.

Moon je danes sosednji državi še očital, da krši resolucijo Združenih narodov, ki prepoveduje Pjongjangu testiranje balističnih raket, ki bi lahko nosile tudi jedrsko konico.

Tudi Japonska je danes potrdila testiranje raket. Raketa naj bi zadela Japonsko morje, so po poročanju japonske tiskovne agencije Kyodo sporočili iz vlade. Tokio je izrazil protest zaradi testiranj.

Severna Koreja je od začetka leta izvedla že sedem raketnih poskusov.

ZDA, Južna Koreja in Japonska so v zadnjih tednih večkrat kritizirali Pjongjang zaradi raketnih poskusov. ZDA so po preizkusu hipersoničnih raket uvedle sankcije proti petim Severnokorejcem, povezanim z balističnim programom. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da želi Severna Koreja s testi pokazati svojo vojaško moč in razvoj raketne tehnologije.