Severna Koreja izstrelila še dve balistični raketi

Že v torek je Severna Koreja nad Japonsko izstrelila balistično raketo, kar je bil po besedah Pjongjanga odgovor na skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, poroča BBC. Vendar pa so Združene države poudarile, da prepovedana izstrelitev rakete ne more biti enakovreden odgovor na varnostne vaje. Zaradi manevra so tako sklicale nujno sejo Varnostnega sveta, na katerem so Združene države Rusijo in Kitajsko obtožile, da Severno Korejo ščitita pred ostrejšimi sankcijami.

Kot je dejal ameriški veleposlanik pri Združenih narodih, sta Moskva in Peking z nasprotovanjem sankcijam Pjongjangu zagotovila "splošno zaščito", medtem pa so se kitajski in ruski predstavniki zagovarjali, da je okrepljen dialog boljša izbira od kaznovanja.