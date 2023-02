Severna Koreja izstrelila še več raket dolgega dosega

Odkar so leta 2019 propadla pogajanja z Združenimi državami, Severna Koreja pospešeno razvija balistične rakete kratkega dosega. Razviti poskušajo tudi več medcelinskih balističnih raket (ICBM) na trdo gorivo, ki bi jih bilo lažje premikati z vozili in bi jih bilo mogoče izstreliti hitreje kot obstoječe severnokorejske ICBM na tekoče gorivo, kar bi zmanjšalo možnosti nasprotnikov za zaznavanje izstrelitev in njihovo preprečevanje.

Kim Džong Un je podvojil svojo jedrsko pobudo do leta 2023 in pozval k "eksponentnemu povečanju" števila jedrskih bojnih glav, množični proizvodnji bojnega taktičnega jedrskega orožja, usmerjenega proti "sovražni" Južni Koreji, in razvoju naprednejših ICBM.

ZDA so tudi na ponedeljkovem zasedanju Varnostni svet pozvale, naj obsodi nezakonite balistične dejavnosti Severne Koreje, Kitajska in Rusija pa sta Washington obtožili, da s krepitvijo vojaških vaj proti Pjongjangu povečuje sovražnost.

"ZDA bi se morale zavedati, da če bodo kljub večkratnim protestom in opozorilom DLRK vztrajale pri svojih sovražnih in provokativnih praksah proti njej, se to lahko šteje kot napoved vojne DLRK," je dejal Kwon Jong Gun in uporabil začetnice uradnega imena Severne Koreje.