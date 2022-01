Severna Koreja z vlaka izstrelila vodeni raketi

Severna Koreja je z vlaka izstrelila dve taktični vodeni raketi, so poročali severnokorejski mediji. To je bila tretja izstrelitev severnokorejskega orožja v mesecu dni, o kateri so že v petek poročale južnokorejske oblasti.

Preizkus je bil namenjen preverjanju pripravljenosti raketnega sistema, nameščenega na vlak, je poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA. Pri petkovi izstrelitvi so se izkazale zelo dobre možnosti manevriranja. Južnokorejska vojska je v petek že pred tem poročala, da je zaznala izstrelitev dveh balističnih raket kratkega dosega. Leteli sta 430 kilometrov daleč, in sicer na višini 36 kilometrov, so zapisali v Seulu. Kljub mednarodnim sankcijam v zvezi z njenim jedrskim programom je Severna Koreja letos pred tem izvedla že dva preizkusa raket, in sicer 5. in 11. januarja. Po navedbah Pjongjanga naj bi šlo za hipersonični raketi. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Po drugem testu, ki ga je osebno nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Džong Un, so ZDA uvedle sankcije proti petim ljudem, povezanim s programom balističnega orožja v državi. Resolucije ZN sicer Severni Koreji prepovedujejo preizkušanje balističnih raket, ki lahko nosijo jedrsko konico. Zunanje ministrstvo v Pjongjangu se je v petek na to odzvalo s kritiko, češ da ZDA "namerno stopnjujejo" situacijo. Če bodo "ZDA zavzele tako izzivalno stališče, se bo Severna Koreja prisiljena odločiti za močnejši odziv", so zapisali.