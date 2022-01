Severna Koreja izvedla novo izstrelitev balistične rakete

Po podatkih južnokorejske vojske so raketo izstrelili z izstrelišča na kopnem in dodali, da razmere pozorno spremljajo. Japonska vlada pa je sporočila, da je Severna Koreja domnevno izstrelila balistično raketo, ter prav tako izrazila zaskrbljenost.

Severna Koreja je sicer zadnjo tovrstno izstrelitev izvedla oktobra lani, in to kljub temu, da resolucije ZN tovrstne preizkuse prepovedujejo. Pjongjang že več let dela na raketah, ki jih je mogoče opremiti z jedrskimi konicami.

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v govoru prejšnji teden napovedal, da bodo tudi v novem letu nadaljevali krepitev vojaških zmogljivosti. Medtem je dialog med Pjongjangom in Washingtonom zastal, od kar so leta 2019 propadli pogovori med severnokorejskim voditeljem in tedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.