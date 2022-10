Severna Koreja: 'Jedrske bojne sile so pripravljene na uničevanje tarče'

Po tem, ko je Severna Koreja trdila, da je bil nedaven niz raketnih izstrelkov le vojaška vaja, je zdaj spremenila retoriko. Po besedah Kim Džong Una z izstrelitvijo balističnih raket želijo pokazati, da se je Pjongpang na regionalne napetosti pripravljen odzvati z vključevanjem svojih oboroženih sil. Analitiki odgovarjajo, da takšna javna izjava jasno izraža jedrsko grožnjo.

V Severni Koreji so od konca septembra balistične rakete preizkusili kar sedemkrat, v zadnjem letu je bilo po podatkih CNN teh izstrelkov 25. Ti dogodki so v mednarodnem okolju dvignili kar nekaj prahu. Po poročanju državne korejske tiskovne agencije KCNA je severnokorejski voditelj Kim Džong Un dejal, da so raketni poskusi, ki so sovpadali z vojaškimi vajami med ZDA, Južno Korejo in Japonsko, jasno pokazali, da se je Pjongjang na regionalne napetosti pripravljen odzvati z vključevanjem svojih ogromnih oboroženih sil.

icon-expand Kim Džong Un nadzira izstrelitev rakete. FOTO: AP

Po poročanju severnokorejskih medijev naj bi tako serija sedmih vaj taktičnih jedrskih operacijskih enot pokazala, da so njene jedrske bojne sile kadar koli in kjer koli popolnoma pripravljene za uničevanje tarče, povzema CNN. Te izjave naj bi po mnenju strokovnjakov kazale na potencialni napredek v severnokorejskem raketnem programu. Kljub temu so nekateri strokovnjaki mnenja, da dejanska učinkovitost balističnih raket ni dokazana, a vseeno opozarjajo, da so Severnokorejci z javno objavo jasno izrazili jedrsko grožnjo. "Lahko pa bi želeli nakazati tudi na nadaljevanje nizov izstrelkov," je dejal profesor Leif-Eric Easley.

icon-expand Severna Koreja je najprej trdila, da so bile nedavne izstrelitve balističnih raket odgovor na vojaške vaje. FOTO: AP

"Pomembno se mi zdi, da te izstrelitve niso zasnovane le kot preizkusi samih raket, temveč prej kot preizkus enot, ki jih izstrelijo. To nakazuje, da so ti sistemi nameščeni," meni Jeffery Lewis, profesor in direktor programa za neširjenje orožja v vzhodni Aziji. Severnokorejske oblasti so sicer najprej trdile, da so z izstrelki balističnih raket le odgovarjali na skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje ter vadili nalaganje taktičnih jedrskih glav, s čimer so želeli preveriti varen transport jedrskega orožja.

Vendar pa so Združene države poudarile, da prepovedana izstrelitev rakete ne more biti enakovreden odgovor na varnostne vaje. Zaradi manevra so tako sklicale nujno sejo Varnostnega sveta, na katerem so Združene države Rusijo in Kitajsko obtožile, da Severno Korejo ščitita pred ostrejšimi sankcijami.

icon-expand Vojaške vaje v Severni Koreji FOTO: AP

Po mnenju ZDA so bile nedavne vaje od 25. septembra do 9. oktobra zasnovane tako, da so sovražnikom poslale ostro vojaško opozorilo ter hkrati preverile in izboljšale bojne zmogljivosti države. Predhodno je Kim Džong Un za sovražnika označil ZDA in Južno Korejo ter dejal, da z njima ni dolžan komunicirati. Kim je še poudaril, da bo Pjongjang temeljito spremljal vojaške premike sovražnikov in po potrebi odločno sprejel vse vojaške protiukrepe.