Severna Koreja 'prestrašenemu mešancu' Jugu pojasnila, zakaj je razstrelila urad

Severna Koreja je pojasnila, zakaj je v torek razstrelila zvezni urad, ki so ga v obmejnem mestu Kaesong leta 2018 vzpostavili skupaj z Južno Korejo. V članku, ki so ga objavili v državnem mediju, Jug obtožujejo kršitev sporazuma iz 2018 in navajajo, da se soseda obnaša kot "pes mešanec".

Sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una pa je hkrati napadla južno korejskega predsednika, češ da je "zataknil vrat v mrežo proameriškega hlapčevstva".

Jug medtem sicer ostaja odprt za pogovore, a je hkrati obsodil ravnanje Severa in ga označil za nesmiselno in škodljivo.

Severna Koreja je pred dnevi prav tako 'obnovila' grožnje, da bo na demilitarizirano mejno območje poslala vojaške enote, kar bi lahko vodilo do "popolne katastrofe" v odnosu med dražavama.

Napetosti so se v zadnjih tednih močno stopnjevale - deloma so za to krivi tudi prebežniki, ki čez mejo na sever pošiljajo propagandni material.

Kaj pravi Severna Koreja?

Severnokorejski državni mediji so Jug obtožili "sistematične kršitve in uničevanja" sporazumov iz leta 2018, vključno s Panmunjomsko deklaracijo. V članku južnokorejsko obrambno ministrstvo primerjajo s "prestrašenim psom mešamcem", ki se "baha in blefira ter rožlja nad sogovornikom in krepi konfrontacijsko vzdušje". Članek zaključujejo s svarilom, da bi lahko bila torko eksplozija "uvod v popolno katastrofo odnosov med državama".