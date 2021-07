Severna Koreja mlade svari pred uporabo slenga z juga

Severnokorejski državni mediji so mlade v državi pozvali, naj ne uporabljajo slenga iz Južne Koreje, in jim naročili, naj govorijo domač severnokorejski jezik. Nova opozorila so objavili tudi v uradnem časopisu Severne Koreje, kjer so mlade pozvali, naj ne sledijo modnim trendom, naj ne posnemajo pričesk in naj ne poslušajo glasbe iz Južne Koreje.

Predpisi so del novega obsežnega zakona, ki poskuša odpraviti vpliv tujine. Tiste, ki bodo zakon kršili, lahko doleti zaporna kazen ali celo usmrtitev. Časopis Rodong Sinmun je milenijce opozoril na nevarnosti sledenja južnokorejski pop kulturi. Zapisali so, da je idejno in kulturno prodiranje popularne kulture bolj nevarno od sovražnika, ki v roke vzame puško.