Severna Koreja motila GPS signal, težave za civilne ladje in letala

Severna Koreja je motila signale sistema GPS v regiji, kar je povzročilo težave več južnokorejskim civilnim ladjam in letalom, je sporočila južnokorejska vojska. Motnje signala so zaznali tudi v Haeju, severozahodno od ločnice med obema Korejama, in Kaesongu, blizu demilitariziranega mejnega območja.