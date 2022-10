Severna Koreja nad Japonsko izstrelila balistično raketo

Japonske oblasti so nato sporočile, da je raketa padla v Tihi ocean približno tri tisoč kilometrov od Japonske, o nastali škodi ali žrtvah ne poročajo. Po prvih ocenah je bila raketa izstreljena iz severne province Jagang blizu meje s Kitajsko. Letela naj bi 4500 kilometrov daleč, na višini 970 kilometrov in s hitrostjo približno 17 machov.

"Dejanja Severne Koreje so nezaslišana. Vlada bo še naprej zbirala in analizirala informacije," je povedal predsednik japonske vlade Fumio Kishida.

Japonski obrambni minister Yasukazu Hamada pa je dejal, da bo Japonska sedaj preučila vse svoje možnosti, vključno z možnostjo protinapada, saj želijo okrepiti svojo obrambo. Hamada je dodal, da je Severna Koreja v preteklosti štirikrat izstrelila rakete tipa Hwasong 12, zato bi lahko tudi tokrat šlo za isto vrsto. Če je temu tako, bi bila ocenjena razdalja leta rakete nov rekord. Tamkajšnja vlada je po dogodku sklicala zasedanje sveta za nacionalno varnost.

Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je dejanje Pjongjanga označil za brezobzirno provokacijo, ki je kršila določila Združenih narodov. Pozval je k ostremu odzivu in sprejetju ustreznih ukrepov v sodelovanju z ZDA in mednarodno skupnostjo, so sporočili z njegovega urada.

Posvet o mednarodnih odzivih na izstrelitev, ZDA dejanje obsodile

Na izstrelitev balistične rakete se je že odzval Washington, ki je sporočil, da je ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan govoril s svojimi kolegi v Seulu in Tokiu. Posvetovali so se o ustreznih in odločnih skupnih in mednarodnih odzivih, Sullivan pa je ponovil zavezanost ZDA obrambi Japonske in Južne Koreje.

V ločeni izjavi je izstrelitev rakete obsodilo tudi indijsko-pacifiško poveljstvo ameriške vojske. "ZDA obsojajo ta dejanja in pozivajo Severno Korejo, naj se vzdrži nadaljnjih nezakonitih in destabilizacijskih dejanj," so sporočili.

Se Pjongjang pripravlja na nov jedrski poskus? Satelitski posnetki razkrili gradbena dela

Gre že za peto izstrelitev Severne Koreje ta teden in za prvo severnokorejsko izstrelitev rakete nad Japonsko po letu 2017. V soboto sta dve raketi padli v vode zunaj izključno ekonomske japonske cone, navaja BBC.

Strokovnjaki pri tem opozarjajo, da se Pjongjang s številnimi raketnimi poskusi odziva na nedavne pomorske vojaške vaje južnokorejskih in ameriških sil. Državi sicer že dolgo izvajata skupne vaje, za katere vztrajata, da so izključno obrambne, Severna Koreja pa jih vidi kot priprave na invazijo.

ZN, ZDA in Južna Koreja prav tako že več mesecev opozarjajo, da se Pjongjang pripravlja na nov jedrski poskus. Letos so namreč s pomočjo satelitskih posnetkov opazili, da na podzemnem testnem objektu Punggye-ri na severu države potekajo gradbena dela, na kar je pred tem že opozorila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

Pogovori med ZDA in Severno Korejo so zastali po propadlem drugem srečanju takratnega predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una v vietnamski prestolnici Hanoi februarja 2019. Kim je administracijo aktualnega predsednika ZDA Joeja Bidna že lani obtožil sovražne politike do Severne Koreje.

V začetku meseca je Severna Koreja sprejela zakon, s katerim se je razglasila za državo z jedrskim orožjem, voditelj Kim Džong-un pa je izključil možnost pogovorov o denuklearizaciji.

Pjongjang je med letoma 2006 in 2017 kljub obsežnim sankcijam izvedel šest jedrskih poskusov.