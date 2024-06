Baloni s smetmi: nenavadna bitka med Severno in Južno Korejo se nadaljuje

Severna in Južna Koreja balone v svojih propagandnih kampanjah uporabljata že vse od korejske vojne v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Južnokorejska vojska je ljudi tudi tokrat pozvala, naj se balonov ne dotikajo in naj jih prijavijo oblastem, saj da bo zanje poskrbela vojska, je v sobotni izjavi zapisala tiskovna agencija Yonhap. Tudi regionalne vlade so zaprosili, naj poročajo o najdenih balonih s smetmi, je sporočilo obrambno ministrstvo.

Znano je namreč, da južnokorejski aktivisti na sever z baloni pošiljajo propagandne letake, hrano, zdravila, gotovino in USB-ključke s filmi in glasbo ter sladkarije, ki so v Severni Koreji prepovedani.

Prebivalce so sicer že po prvem incidentu, ki se je zgodil v torek, pozvali, naj se "vzdržijo dejavnosti na prostem". Južnokorejske oblasti so sporočile, da so vreče "vsebovale umazane odpadke in smeti" in da jih analizirajo pristojni organi.

Glede na fotografije, ki so objavljene tudi na družbenih omrežjih, so na bele prosojne balone z vrvico pritrjene vrečke, v katerih so toaletni papir, zemlja in baterije. Po poročanju tiskovne agencije Yonhap so bile, sodeč po barvi in vonju, v nekaterih balonih tudi fekalije.

Južnokorejska vojska: gre za kršitev mednarodnega prava

Južnokorejska vojska je dejanje obsodila kot "očitno kršitev mednarodnega prava". "To resno ogroža varnost naših ljudi. Severna Koreja je v celoti odgovorna za posledice, ki bodo nastale zaradi balonov, in državo ostro opozarjamo, naj nemudoma preneha s tem nečloveškim in grobim ravnanjem," je sporočila vojska.

Sicer ne gre za prvo tovrstno "akcijo" Severne Koreje. Leta 2016 so nad Seul poslali več balonov, ki so vsebovali toaletni papir, cigaretne ogorke in smeti. Seulska policija jih je opisala kot nevarne biokemične snovi.