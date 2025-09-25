Severna Koreja naj bi imela dovolj urana za skoraj 50 jedrskih bomb

Severna Koreja naj bi po zadnjih podatkih južnokorejskih obveščevalnih služb razpolagala z okoli 2.000 kilogrami urana, obogatenega na več kot 90 odstotkov čistosti, poroča Al Jazeera. Takšna količina bi po izračunih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) zadostovala za izdelavo približno 47 jedrskih bomb. Južnokorejski minister za združitev Chung Dong-young je v četrtek razkril, da ima Pjongjang v pogonu štiri obrate za bogatenje urana.

Tuji strokovnjaki menijo, da je Severna Koreja zgradila še dodatne objekte za bogatenje, saj si voditelj Kim Džong Un močno prizadeva za širitev svojega jedrskega arzenala. Južnokorejsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je že dolgo znano, da ima Severna Koreja "znatno" količino visoko obogatenega urana, ključnega materiala za proizvodnjo jedrskih konic.