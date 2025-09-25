Severna Koreja naj bi imela dovolj urana za skoraj 50 jedrskih bomb

Severna Koreja naj bi po zadnjih podatkih južnokorejskih obveščevalnih služb razpolagala z okoli 2.000 kilogrami urana, obogatenega na več kot 90 odstotkov čistosti, poroča Al Jazeera. Takšna količina bi po izračunih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) zadostovala za izdelavo približno 47 jedrskih bomb. Južnokorejski minister za združitev Chung Dong-young je v četrtek razkril, da ima Pjongjang v pogonu štiri obrate za bogatenje urana.
Tuji strokovnjaki menijo, da je Severna Koreja zgradila še dodatne objekte za bogatenje, saj si voditelj Kim Džong Un močno prizadeva za širitev svojega jedrskega arzenala. Južnokorejsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je že dolgo znano, da ima Severna Koreja "znatno" količino visoko obogatenega urana, ključnega materiala za proizvodnjo jedrskih konic.
Prvo jedrsko testiranje je Severna Koreja izvedla leta 2006, zaradi prepovedanih orožarskih programov pa je podvržena številnim sankcijam Združenih narodov. Podrobnosti o svojih obratih za bogatenje urana država nikoli ni javno razkrila.
Chung je ob tem poudaril, da sankcije Pjongjanga ne bodo ustavile, edina pot naprej pa je neposreden dialog med Severno Korejo in Združenimi državami. Diplomatska prizadevanja so sicer zastala leta 2019, ko so pogovori med Kimom in takratnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom propadli brez dogovora. Kim je pred kratkim sicer nakazal pripravljenost na nove pogovore, piše Al Jazeera.
Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung, ki je z mandatom začel junija, je obljubil bolj spravljiv pristop do Pjongjanga kot njegov predhodnik. Prejšnja vlada, ki je Severno Korejo obravnavala kot "glavnega sovražnika" in pogojevala pogajanja z denuklearizacijo, je po mnenju ministra Chunga Pjongjangu omogočila, da svoj jedrski program širi praktično brez omejitev.
