Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Severna Koreja naj bi imela dovolj urana za skoraj 50 jedrskih bomb

Pjongjang, 25. 09. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
4

Severna Koreja naj bi po ocenah Seula nakopičila približno 2.000 kilogramov visoko obogatenega urana, dovolj za izdelavo več deset jedrskih konic. Južnokorejski minister za združitev Chung Dong-young opozarja, da je ustavitev severnokorejskega jedrskega programa nujna, a da sankcije pri tem ne bodo učinkovite.

Severna Koreja naj bi po zadnjih podatkih južnokorejskih obveščevalnih služb razpolagala z okoli 2.000 kilogrami urana, obogatenega na več kot 90 odstotkov čistosti, poroča Al Jazeera. Takšna količina bi po izračunih Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) zadostovala za izdelavo približno 47 jedrskih bomb. Južnokorejski minister za združitev Chung Dong-young je v četrtek razkril, da ima Pjongjang v pogonu štiri obrate za bogatenje urana.

Tuji strokovnjaki menijo, da je Severna Koreja zgradila še dodatne objekte za bogatenje, saj si voditelj Kim Džong Un močno prizadeva za širitev svojega jedrskega arzenala. Južnokorejsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je že dolgo znano, da ima Severna Koreja "znatno" količino visoko obogatenega urana, ključnega materiala za proizvodnjo jedrskih konic.

Kim Džong Un obiskal obrat za bogatenje urana
Kim Džong Un obiskal obrat za bogatenje urana FOTO: Profimedia

Prvo jedrsko testiranje je Severna Koreja izvedla leta 2006, zaradi prepovedanih orožarskih programov pa je podvržena številnim sankcijam Združenih narodov. Podrobnosti o svojih obratih za bogatenje urana država nikoli ni javno razkrila.

Chung je ob tem poudaril, da sankcije Pjongjanga ne bodo ustavile, edina pot naprej pa je neposreden dialog med Severno Korejo in Združenimi državami. Diplomatska prizadevanja so sicer zastala leta 2019, ko so pogovori med Kimom in takratnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom propadli brez dogovora. Kim je pred kratkim sicer nakazal pripravljenost na nove pogovore, piše Al Jazeera.

Kim Jong Un
Kim Jong Un FOTO: Profimedia

Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung, ki je z mandatom začel junija, je obljubil bolj spravljiv pristop do Pjongjanga kot njegov predhodnik. Prejšnja vlada, ki je Severno Korejo obravnavala kot "glavnega sovražnika" in pogojevala pogajanja z denuklearizacijo, je po mnenju ministra Chunga Pjongjangu omogočila, da svoj jedrski program širi praktično brez omejitev.

Severna Koreja jedrsko orožje uran Kim Džong Un
SORODNI ČLANKI

Iran namerava zagnati 6000 centrifug za bogatenje urana

Severna Koreja prvič objavila posnetke objekta za bogatenje urana

Uran kopali osem let, rudnik zdaj zapirajo že 31 let

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sickk 2
27. 09. 2025 14.27
+1
Aha ok, zakaj pol ne napadejo s.koreje kot iran oz nekoc irak, ker 'naj bi' mel oz izdeloval...
ODGOVORI
1 0
Veščec
25. 09. 2025 16.09
Doni,mali debeli te izziva.boš ukrepou
ODGOVORI
0 0
komarec
25. 09. 2025 21.24
Sta prjatla.
ODGOVORI
0 0
Nightingale
25. 09. 2025 15.26
+1
Ključni besedi: "naj bi"...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286