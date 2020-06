Severna Koreja naj bi razstrelila zvezni urad, ki so ga imeli skupaj z Južno Korejo

Industrijski kompleks v mestu Kaesong na meji med Korejama, kjer je stal tudi skupni zvezni urad. Fotografija je bila posneta 24. aprila 2018, iz vasi Taesungdong, ki stoji na demilitariziranem območju. 10. oktobra 2018 so iz Južne Koreje sporočili, da so prostori urada, ki so ga sicer odprli septembra 2018, že oskrbljeni z vodo. To so hkrati zagotovili tudi prebivalcem mesta.

Njihova poteza tako prihaja le nekaj ur po tem, ko so 'obnovili' svoje grožnje z vojaškimi aktivnostmi, uperjenimi proti Južni Koreji.

Urad v mestu Kaesong, ki je sicer na ozemlju Severne Koreje, sta državi odprli leta 2018 z namenom boljše komunikacije. Otvoritev je sledila pogovorom severnokorejskega voditelja Kim Džong Una z južnokorejskim predsednikom Mun Džae Inom. Prostori urada so bili sicer zaradi pandemije novega koronavirusa od januarja prazni.

Napetosti se že tedne stopnjujejo

Napetosti med stranema so s tem očitno dokončno eskalire, že več tednov pa so bili odnosi na kritični točki, nasprotja in težave pa so se le še stopnjevale. K temu so dodatno prispevale tudi aktivnosti skupin prebežnikov, ki so v zadnjih tednih čez mejo na sever pošiljale propagandni material. Redno naj bi na sever pošiljali balone z letaki in drugimi predmeti, tudi USB-klljučki. Severna Koreja je južno sosedo ob tem večkrat obsodila zaradi dovoljenja širjenja propadande čez mejo.