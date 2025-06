Po fiasku in modri ponjavi severnokorejski rušilec končno v morju

Ladjo so v novem poskusu uspešno splavili in je trenutno privezana na pomolu, poroča BBC. S popravilom rušilca naj bi še posebej hiteli, saj bo prav ta mesec potekalo srečanje vladajoče stranke.

Un je bil po prvem ponesrečenem poskusu vidno jezen. Dejanje je označil za kriminal, saj so se po njegovem mnenju kot narod osramotili. Po dogodku so aretirali štiri višje uradnike, ki jih obtožujejo, da so ravnali popolnoma neprevidno in neodgovorno.

Kakšna kazen jih čaka, ni znano, a znotraj severnokorejskega režima uradnike v takih primerih pogosto doleti prisilno delo ali celo smrt.

Sanacija in popravilo sta terjali veliko ročnega dela. Kot razkrivajo novi satelitski posnetki, so delavci z vrvmi in posebnimi baloni ladjo skušali dvigniti.