Severna Koreja napovedala okrepitev jedrskih zmogljivosti

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v soboto na sestanku vojaške komisije vladajoče Delavske partije napovedal okrepitev jedrskih zmogljivosti države, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Kim, ki se je prvič po treh tednih znova pojavil v javnosti, je vodil sestanek vojaške komisije Delavske partije, na kateri so bile predstavljene "nove politike za nadaljnje povečanje odvračanja držav proti jedrski vojni".

Razpravljali so o okrepitvi jedrskih zmogljivosti Severne Koreje, potem ko so lani zastali pogovori o jedrski razorožitvi med Kimom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Po navedbah KCNA so udeleženci pregledali in analizirali "vrsto pomanjkljivosti v vojaških in političnih dejavnostih oboroženih sil" v državi, s poudarkom na izboljšanju zmogljivosti Severne Koreje za odvračanje tujih vojaških sil. Izpostavili so tudi okrepitev vlaganj v topništvo.