Severna Koreja ne odneha: sosedi znova poslala smrdeče balone

V Seulu so ob tem poudarili, da je pošiljanje balonov s smetmi v nasprotju s sporazumom o premirju, ki sta ga Severna in Južna Koreja sklenili leta 1953.

Načelnik generalštaba južnokorejske vojske je javnost pozval, naj se ne približuje smetem, čeprav v njih za zdaj niso našli nevarnih snovi.

Po njegovih besedah je Pjongjang od torka proti jugu poslal približno 900 balonov, zadnji val je v Južno Korejo začel prihajati v soboto pozno zvečer. Kot je dodal, so danes dopoldne po krajevnem času identificirali okoli 600 balonov, od 20 do 50 na uro.

V najnovejši pošiljki balonov so med drugim cigaretni ogorki ter koščki odpadnega tekstila, kartona in plastike.

Baloni so pristali na severu Južne Koreje, odneslo jih je tudi do prestolnice Seul in na območje Gyeonggi, kjer živi skoraj polovica prebivalstva Južne Koreje.

Čeprav Pjongjang balonov k severni sosedi ni poslal prvič, nedavne pošiljke izstopajo po tem, da poleg propagandne vsebine prenašajo še smeti.

Tudi iz Južne Koreje na drugo stran meje večkrat poletijo baloni z vsebino, uperjeno proti severnokorejskemu voditelju Kim Jong-unu. Ti včasih prenašajo še denar, v Severni Koreji prepovedane medijske vsebine in druge predmete.