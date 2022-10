Severna Koreja ob mejo z južno sosedo poslala 12 vojaških letal

V preteklosti je severna od obeh Korej ob njuno mejo že večkrat poslala vojaška letala, a nikoli v tako velikem številu. Letala in bombniki so bili od meje oddaljeni le nekaj kilometrov, južnokorejske medije povzema AP . V zgodnjih četrtkovih urah je Severna Koreja izstrelila tudi zadnjo skupino balističnih raket kratkega dosega. Domnevoma naj bi se z izstrelitvijo odzvala na premike ameriške letalonosilke USS Ronald Reagan. Ladja se je namreč zaradi povečane vojaške aktivnosti na korejskem polotoku premaknile bližje celine.

Osem severnokorejskih bojih letal in štirje bombniki so v četrtek poleteli ob mejo z njihovo južno sosedo. Južnokorejska vojska ob tem zaradi formacije dvanajsterice letal predvideva, da je izvajala strelske vaje. Zaradi bližnjega preleta se je država odzvala s 30 bojnimi letali, ob tem pa v zraku ni prišlo do hujših trenj.

Zadnja izstrelitev balističnih raket kratkega dosega se je zgodila v četrtek, in sicer po tem, ko so ZDA zaradi preteklih izstrelitev, s katerimi je Pjongjang ciljal tudi proti Japonski, premaknile svojo letalonosilko USS Ronald Reagan ob korejski polotok. Pjongjang je premik še pred preletom ob meji označil kot "resno grožnjo stabilnosti razmer na Korejskem polotoku in njegovi okolici".

Medtem je Južna Koreja zaskrbljena tudi zato, ker so podobna izzivanja s strani njene severne sosede vedno bolj pogosta - v zadnjih dveh tednih je izstrelila že več balističnih raket. Napetosti na polotoku so vodile tudi do tega, da sta ZDA in Južna Koreja v odgovor napovedale skupne vaje, v dogovor so vključile tudi Japonsko.

Od 25. septembra že šest izstrelitev

Država na severnem delu polotoka je v letošnjem letu sicer izstrelila rekordno število raket, pestro je predvsem od 25. septembra, ko je na območje prispela že omenjena ameriška letalonosilka. Izstrelitve so kasneje botrovale še obisku ameriške podpredsednice Kamale Harris in nadaljevanju vojaških vaj.