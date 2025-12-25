Severna Koreja objavila nove fotografije jedrske podmornice

Severna Koreja je v četrtek objavila nove fotografije podmornice, za katero trdi, da je njena prva jedrska podmornica. Gre za ogromno plovilo, ki je po velikosti enako veliko kot nekatere podmornice ameriške mornarice. Fotografije, ki so jih objavili državni mediji, prikazujejo voditelja Kim Džong Una , ki si ogleduje podmornico z vodenimi raketami.

Gradnja jedrske podmornice je bila dolgoletni cilj Kima, ki je o tem prvič spregovoril leta 2021, vendar je dejstvo, da je njen tekmec, Južna Koreja, pred kratkim dobila blagoslov Trumpove administracije za gradnjo lastnih jedrskih podmornic, očitno še dodatno okrepilo Kimove načrte.

Kot poroča AP, je Severna Koreja s temi fotografijami pokazala očiten napredek pri gradnji jedrske podmornice, fotografije državnih medijev pa prikazujejo že skoraj dokončan trup. Kim Džong Un je ob ogledu obsodil prizadevanja svoje tekmice Južne Koreje za pridobitev takšne tehnologije. Agencija ni navedla, kdaj je Kim obiskal ladjedelnico, je pa objavila fotografije, na katerih si je ogledal ogromno plovilo, premazano s protikorozijsko barvo, v spremstvu svoje hčerke in nekaterimi visokimi uradniki.

Severnokorejski državni mediji so tako prvič od marca objavili fotografije podmornice. Ni bilo namreč jasno, kako blizu je Severna Koreja dejansko dokončanju plovila. Ker pa so podmornice običajno zgrajene od znotraj navzven, objava trupa, ki je videti dokončan, kaže, da so številne ključne komponente, vključno z motorjem in morda celo reaktorjem, že nameščene, je za AP pojasnil Moon Keun-sik, strokovnjak za podmornice na seulski univerzi Hanyang.

Če bi Severna Koreja dobila podmornico, ki bi lahko dlje časa neopazno delovala in izstreljevala rakete pod vodo, bi bilo to za njene sosede zaskrbljujoče, saj bi bilo takšne izstrelitve težko odkriti vnaprej. Pojavljajo pa se vprašanja o tem, ali bi Severna Koreja, ki je pod močnimi sankcijami in je osiromašena, lahko dobila vire in tehnologijo za gradnjo jedrskih podmornic.