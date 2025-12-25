Naslovnica
Tujina

Severna Koreja objavila nove fotografije jedrske podmornice

Pjongjang, 25. 12. 2025 15.17 pred 51 minutami 2 min branja 14

Avtor:
A.K.
Gradnja jedrske podmornice v Severni Koreji

Kim Džong Un je obiskal ladjedelnico in si ogledal gradnjo podmornice z jedrskim pogonom, ki jo je označil za ključni korak pri modernizaciji in jedrskem oboroževanju severnokorejske mornarice. Severna Koreja je nakazala, da namerava podmornico oborožiti z jedrskim orožjem, in jo označila za 'strateško vodeno raketno podmornico'.

Severna Koreja je v četrtek objavila nove fotografije podmornice, za katero trdi, da je njena prva jedrska podmornica. Gre za ogromno plovilo, ki je po velikosti enako veliko kot nekatere podmornice ameriške mornarice. Fotografije, ki so jih objavili državni mediji, prikazujejo voditelja Kim Džong Una, ki si ogleduje podmornico z vodenimi raketami.

Gradnja jedrske podmornice je bila dolgoletni cilj Kima, ki je o tem prvič spregovoril leta 2021, vendar je dejstvo, da je njen tekmec, Južna Koreja, pred kratkim dobila blagoslov Trumpove administracije za gradnjo lastnih jedrskih podmornic, očitno še dodatno okrepilo Kimove načrte.

Kot poroča AP, je Severna Koreja s temi fotografijami pokazala očiten napredek pri gradnji jedrske podmornice, fotografije državnih medijev pa prikazujejo že skoraj dokončan trup. Kim Džong Un je ob ogledu obsodil prizadevanja svoje tekmice Južne Koreje za pridobitev takšne tehnologije. Agencija ni navedla, kdaj je Kim obiskal ladjedelnico, je pa objavila fotografije, na katerih si je ogledal ogromno plovilo, premazano s protikorozijsko barvo, v spremstvu svoje hčerke in nekaterimi visokimi uradniki.

Severnokorejski državni mediji so tako prvič od marca objavili fotografije podmornice. Ni bilo namreč jasno, kako blizu je Severna Koreja dejansko dokončanju plovila. Ker pa so podmornice običajno zgrajene od znotraj navzven, objava trupa, ki je videti dokončan, kaže, da so številne ključne komponente, vključno z motorjem in morda celo reaktorjem, že nameščene, je za AP pojasnil Moon Keun-sik, strokovnjak za podmornice na seulski univerzi Hanyang.

Če bi Severna Koreja dobila podmornico, ki bi lahko dlje časa neopazno delovala in izstreljevala rakete pod vodo, bi bilo to za njene sosede zaskrbljujoče, saj bi bilo takšne izstrelitve težko odkriti vnaprej. Pojavljajo pa se vprašanja o tem, ali bi Severna Koreja, ki je pod močnimi sankcijami in je osiromašena, lahko dobila vire in tehnologijo za gradnjo jedrskih podmornic.

Objavljeni transkripti: Putin Bushu predlagal vstop Rusije v Nato

Na Kilimandžaru strmoglavil helikopter, umrlo pet ljudi

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
25. 12. 2025 16.25
Upajmo, da se bo potopila. No, ker ladjo, ki so izdelali se je prevrgla in ni bila plovna. Zato upam, da se bo podmornica potopila.
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
25. 12. 2025 16.16
to Severna Koreja,jenkiji se vas bojijo ter se vam ne upajo vsiljevati svoje demokracije kot v iraku,libiji itd... kako je lepo ane
Odgovori
+1
2 1
Vakalunga
25. 12. 2025 16.12
KIM CAR največji vojni profter...( DOBIČKAR ))
Odgovori
+1
2 1
a res1
25. 12. 2025 16.08
A preiskop že ima?
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
25. 12. 2025 16.07
Zdaj vemo.
Odgovori
0 0
hondica
25. 12. 2025 16.06
Izgleda, da je oblikovana po Kimovi podobi...
Odgovori
-1
0 1
ptuj.si
25. 12. 2025 16.00
Dajte kimija za 2 dni na prvo frontno linijo v Ukrajino, po 3 urah se bo jokal kot mali fantek.
Odgovori
+4
4 0
zurc
25. 12. 2025 15.53
glinena maketa ,pravkar iz peči
Odgovori
+3
4 1
Rudar
25. 12. 2025 15.52
Naj raje nahrani narod.
Odgovori
+5
6 1
assassin911
25. 12. 2025 15.51
Nekam čokoladno deluje oz nekako po prebavljeni...
Odgovori
+2
3 1
a res1
25. 12. 2025 15.47
In vi to verjamete, hahaha... To pemeni, kot, da vojaške skrivnosti ni več.... Kdor je bil v vojski to ve...
Odgovori
+3
3 0
Orisei1
25. 12. 2025 15.42
To je posebna podmornica, ko se enkrat potopi pod vodo nikoli ne pripluje več na površino🤣 zastarela ruska jajca, ki so jih šenkal lačnim Korejcem v zameno za vojake.
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
