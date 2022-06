Severna Koreja poroča o epidemiji neznane črevesne bolezni

Po poročanju CNN južnokorejske oblasti domnevajo, da bi nalezljiva črevesna bolezen lahko bila kolera ali tifus. Novi izbruh, o katerem so prvič poročali v četrtek, dodatno obremenjuje izolirano državo, saj se bori s kroničnim pomanjkanjem hrane in valom okužb z novim koronavirusom.

Po navedbah CNN je severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA v nedeljo podrobno predstavila načrt za zajezitev nalezljive črevesne bolezni, ki vključuje karanteno, intenzivne preglede za vse prebivalce in posebno obravnavo ter spremljanjem ranljivih ljudi, kot so otroci in starejši.

Državni časnik Rodong Sinmun je v petek poročal, da bodo zdravila, ki jih je pripravil severnokorejski voditelj Kim Džong Un skupaj s svojo ženo, dostavili družinam v provinci Južni Hwanghae.

Po besedah CNN je zaradi pomanjkanja svobodnega tiska v državi težko neodvisno preveriti trditve Severne Koreje.

Uradnik zadolžen za nujne primere epidemije v Severni Koreji Rju Jong Čol je opozoril gledalce na državni televiziji, da se črevesne bolezni lahko širijo prek osebnih predmetov okuženih ljudi, hrane in pijače. Po njegovih besedah je za preprečevanje njihovega širjenja pomembna stroga izolacija bolnikov, piše CNN. Poleg tifusa in kolere so med patogeni, ki povzročajo črevesne bolezni, virus otroške paralize, virus hepatitisa A in bacilarna griža, je dejal Rju Jong Čol.

Državna skupina za hitro diagnozo in zdravljenje sodeluje z lokalnimi zdravstvenimi uradniki in skupaj sprejemajo ukrepe, saj želijo doseči, da kmetijstvo na ključnem kmetijskem območju ne bo moteno, je besede KCNA povzel CNN. Izvajajo dezinfekcijska dela, ki vključujejo kanalizacijo in druge odpadke, s čimer si prizadevajo zagotovit varnost pitne in gospodinjske vode.