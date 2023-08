Severna Koreja potrdila, da so pridržali pobeglega ameriškega vojaka

Pospremili so ga do letališča v Seulu, vendar se tam ni vkrcal na let v ZDA, temveč se je udeležil turističnega ogleda strogo varovanega mejnega prehoda s Severno Korejo in nato peš prebegnil čez mejo. Ameriško obrambno ministrstvo je že uvedlo preiskavo primera. Trenutno ne vedo natančno, kako se je vojaku uspelo izogniti vkrcanju in priključiti turistični skupini, niti ne vedo, zakaj je prečkal mejo s Severno Korejo.

Ker ZDA in Severna Koreja nimata diplomatskih odnosov, se švedsko veleposlaništvo v Pjongjangu običajno pogaja v imenu ZDA. Trenutno sicer diplomatskega osebja ni v državi, ker je meja od pandemije dalje zaprta. Poveljstvo ZN, ki upravlja obmejno območje, in južnokorejska vojska imata neposredne telefonske linije do severnokorejske vojske, na katere dnevno kličejo in preverjajo stanje, čeprav Severnokorejci ne dvignejo vedno telefona.