Severna Koreja potrdila izstrelitve raket

Pjongjang je letos izvedel že šest raketnih preizkusov, med drugim je testiral hipersonično raketo. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je danes poročala, da so v torek testirali raketi dolgega dosega, ki sta v Japonskem morju zadeli otok, oddaljen okoli 1800 kilometrov. V četrtek pa so izstrelili taktični vodeni raketi, namen pa je bil testiranje moči eksplozije navadne bojne glave, je še poročala KCNA.

Pospešeno testiranje raket sledi napovedi Kima v decembru o modernizaciji vojske. Voditelj je danes obiskal tovarno streliva, v kateri po navedbah KCNA proizvajajo "glavni oborožitveni sistem". Kim je ob obisku dejal, da je tovarna zelo pomembna pri modernizaciji oboroženih sil.

ZDA, Južna Koreja in Japonska sta v zadnjih tednih večkrat kritizirali Pjongjang zaradi raketnih poskusov. ZDA so po preizkusu hipersoničnih raket uvedle sankcije proti petim Severnokorejcem, povezanim z balističnim programom. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da želi Severna Koreja s testi pokazati svojo vojaško moč in razvoj raketne tehnologije.