Severna Koreja poziva ZDA, 'naj držijo jezik za zobmi'

Severna Koreja je zanikala ameriške trditve, da Rusiji pošilja topniške granate in strelivo za uporabo v njeni vojni proti Ukrajini, nato pa so ZDA še obtožili laganja. Medtem ZDA trdijo, da so pošiljali orožje, a na tak način, da je bilo videti, kot da ga pošiljajo v drugo državo, in da se tudi zavedajo, skozi katero državo gre to orožje.

Zanikanje prihaja ravno po tem, ko je Severna Koreja izvedla na desetine izstrelitev raket kratkega dosega in izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki bi lahko ciljala celino ZDA. Pjongjang se je branil, da le preizkuša rakete in topništvo, da bi lahko "neusmiljeno" udaril po ključnih ciljih Južne Koreje in ZDA, če bi začutil grožnje z njihove strani. Severna Koreja je v zadnjih letih postala bolj zvest prijatelj tradicionalni zaveznici Rusiji in je celo namignila, da bo poslala delavce za pomoč pri obnovi rusko okupiranih ozemelj v Ukrajini. Združene države Amerike so Severno Korejo, eno najbolj oboroženih držav na svetu, obtožile dobave streliva iz sovjetskega obdobja, kot so topniške granate, da bi dopolnila ruske zaloge, ki so bile izčrpane v Ukrajini.

icon-expand Kim Džong Un FOTO: Profimedia

Prejšnji teden je Vladimir Putin severnokorejskemu voditelju Kimu Džong Unu poslal vlak s 30 čistokrvnimi konji in s tem prvič po dveh letih odprl mejo s svojo sosedo. Kim je namreč navdušen jahač in državni mediji so objavljali mnoge slike, kako galopira po zasneženih gorskih poteh na belem konju. Poslani konji, ki so pasme orlovski kasači, so v Rusiji izredno cenjeni. Prevoz konjev je potrdil tudi tiskovni predstavnik ruske železnice Daljnega vzhoda. Strokovnjaki pravijo, da Severna Koreja morda stremi k ruskemu gorivu ter tudi tehnološkim prenosom in dobavam, ki so potrebne za napredovanje vojaških zmogljivosti, saj si prizadevajo za bolj sofisticirane oborožitvene sisteme.

icon-expand Kim Džong Un na konju. FOTO: AP

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby je Severno Korejo obtožil, da je Rusiji prikrito dobavila "pomembno količino" streliva. ZDA verjamejo, da je Kim želel prikriti pošiljko tako, da je bilo videti, da je bilo orožje poslano v države na Bližnjem vzhodu ali v Severno Afriko. "Takšne poteze ZDA obravnavamo kot del njihovih sovražnih poskusov, da bi očrnili podobo Severne Koreje na mednarodnem prizorišču," je v izjavi, ki so jo prenesli državni mediji, dejal neznani namestnik direktorja vojaškega urada za zunanje zadeve severnokorejskega ministrstva. "Ponovno jasno poudarjamo, da nikoli nismo imeli 'poslov z orožjem' z Rusijo in da tega ne načrtujemo v prihodnosti," je dodal. Ameriški uradniki so nedavno potrdili ugotovitev ameriške obveščevalne službe, da je Rusija v procesu nakupa milijonov raket in topniških granat. Tudi to je Severna Koreja zavrnila ter pozvala Washington, naj preneha z "nepremišljenimi pripombami in naj držijo jezik za zobmi". Kirby je dejal, da severnokorejske pošiljke "ne bodo spremenile poteka vojne", pri čemer je navedel prizadevanja Zahoda za oskrbo ukrajinske vojske.

icon-expand Kim Džong Un in Vladimir Putin FOTO: AP

Dobava orožja predstavlja kršitev resolucij ZN Zaradi mednarodnih sankcij in nadzora izvoza je Rusija kupila brezpilotna letala iranske proizvodnje, za katera so ameriški uradniki trdili, da imajo tehnične težave. Tokrat bi se Rusi lahko obrnili proti Severni Koreji, ker naj bi ta še vedno hranila precejšnje zaloge granat, med katerimi so večinoma kopije granat iz sovjetskega obdobja. Severna Koreja si prizadeva za krepitev odnosov z Rusijo, ZDA pa krivi za krizo. Julija je Severna Koreja postala edina država poleg Rusije in Sirije, ki je priznala ozemlji Doneck in Lugansk kot neodvisni.

Morebitna dobava orožja Severne Koreje Rusiji bi pomenila kršitev resolucij ZN, ki Severni Koreji prepovedujejo trgovanje z orožjem z drugimi državami. Vendar je malo verjetno, da bo Severna Koreja zaradi tega prejela nove sankcije, saj je Varnostni svet ZN že tako močno razdeljen zaradi ameriških in ruskih trenj. V začetku tega leta sta Rusija in Kitajska že vložili veto na poskus zaostritve sankcij proti Severni Koreji pod vodstvom ZDA zaradi njene serije izstrelitev balističnih raket, ki jih prepoveduje več resolucij Varnostnega sveta ZN. Nekateri opazovalci celo trdijo, da Severna Koreja uporablja rusko agresijo v Ukrajini sebi v prid za povečanje testiranja orožja in za pritisk na ZDA in Južno Korejo. Samo prejšnji teden so izstrelili na desetine raket kot odgovor na obsežne zračne vaje ZDA in Južne Koreje, ki jih Pjongjang vidi kot vajo za morebitno invazijo.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right