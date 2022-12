Severna Koreja preizkusila tehnologijo trdega goriva za rakete

"Ta pomemben preizkus je zagotovil zanesljivo znanstveno-tehnološko jamstvo za razvoj novega strateškega oborožitvenega sistema novega tipa," je KCNA zapisala v poročilu o dogodku.

Test, ki so ga izvedli na izstrelišču Sohae severozahodno od prestolnice Pjongjang, je nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki naj bi ob tem "toplo spodbudil" sodelujoče strokovnjake ter "izrazil pričakovanje, da bodo ti v najkrajšem možnem času izdelali še eno strateško orožje novega tipa".

Preizkusi, povezani z motorji na trdo gorivo, bi lahko vodili v razvoj nove vrste balističnih raket medcelinskega dosega (ICBM). Vsi trenutni operativni severnokorejski sistemi dolgega dosega namreč delujejo na tekoče gorivo, ki je manj ekonomično ter otežuje polnjenje in izstrelitev rakete.

Razmere na Korejskem polotoku in širše v regiji so v zadnjih mesecih precej napete, saj je Pjongjang v tem času izvedel več raketnih poskusov, vključno s številnimi izstrelitvami balističnih raket. Mednarodna skupnost se boji, da bi Severna Koreja v bližnji prihodnosti lahko izvedla tudi jedrski poskus, že sedmi po vrsti in prvi po več letih.