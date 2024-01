Severna Koreja proti sosedi izstrelila več kot 200 topniških izstrelkov

Topniški izstrelki po navedbah Južne Koreje niso vstopili na južnokorejsko ozemlje, temveč so pristali v varovalnem pasu med državama. Po navedbah načelnika generalštaba južnokorejske vojske incident ni povzročil nobene škode prebivalcem ali vojski, je pa ogrozil mir na Korejskem polotoku in povečuje napetosti.

Južnokorejsko obrambno ministrstvo je opozorilo, da Severna Koreja nosi polno odgovornost za zaostrovanje krize, in pozvalo Pjongjang, naj takoj konča tovrstna dejanja. "Naša vojska pozorno spremlja in nadzoruje razmere v tesnem sodelovanju z Združenimi državami Amerike ter bo sprejela ustrezne ukrepe kot odgovor na severnokorejske provokacije," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Lokalne oblasti na južnokorejskih otokih Jeonpjeong in Baengnjeong v Rumenem morju so po incidentu pozvale civiliste k evakuaciji, kar so označile za preventiven ukrep.