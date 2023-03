Severna Koreja: Vojski za boj proti ZDA bi se pridružilo 800.000 prostovoljcev

Severna Koreja je v četrtek medcelinsko balistično raketo izstrelila v morje med Korejskim polotokom in Japonsko, in sicer le nekaj ur, preden je južnokorejski predsednik odletel v Tokio na vrh, na katerem so razpravljali o načinih za boj proti jedrsko oboroženemu Severu. Balistične rakete so namreč v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov prepovedane, izstrelitev pa so obsodile vlade v Seulu, Washingtonu in Tokiu.

Južnokorejske in ameriške sile so medtem v ponedeljek začele 11-dnevne skupne vaje, poimenovane "Ščit svobode 23". Z vajami, ki so potekale v največjem obsegu od leta 2017, so se želele zoperstaviti naraščajočim grožnjam Severa. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un pa je nato ZDA in Južno Korejo obtožil, da z vojaškimi vajami povečujeta napetosti.

Severna Koreja se na dejanja ZDA, ki jih vidi kot provokacije, pogosto odzove z bojevitimi grožnjami. Leif-Eric Easley, profesor na Univerzi Ewha Womans v Seulu, je za CNN nedavno povedal, da bi lahko Pjongjang kot odgovor na vaje in vrhove "ukazal izstreljevanje raket daljšega dosega, poskusil izstreliti vohunski satelit in morda celo poskušal izvesti jedrski poskus."