Severna Koreja prvič po pandemiji odobrila vrnitev državljanov iz tujine

Po poročanju lokalnih medijev so oblasti severnokorejskim državljanom v tujini dovolile vrnitev domov, saj so ocenile, da so se razmere po svetu v povezavi s pandemijo covida-19 izboljšale. Vsi, ki se bodo vrnili, pa bodo teden dni morali preživeti pod ustreznim zdravstvenim nadzorom na oddelkih za karanteno.

Mednarodno izolirana Severna Koreja je ob izbruhu pandemije covida-19 pred več kot tremi leti zaprla svoje meje in prepovedala vrnitev celo lastnim državljanom. V zadnjem obdobju pa prihaja vse več znakov, da bi se lahko država vnovič odprla.

Minuli mesec so se kitajski in ruski predstavniki v Pjongjangu kot prvi tuji državniki po pandemiji udeležili severnokorejske vojaške parade, delegacija severnokorejskih atletov je v začetku avgusta dobila dovoljenje, da se udeleži tekmovanja v taekwondoju v Kazahstanu.

V torek pa je iz države poletelo prvo potniško letalo severnokorejske državne letalske družbe Air Koryo.