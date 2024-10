Severna Koreja razstrelila odseke cest proti jugu korejskega polotoka

"Severna Koreja je razstrelila dele cest Gjeongui in Donghae severno od vojaške razmejitvene črte," so danes sporočili iz generalštaba južnokorejske vojske. Čeprav njihova vojska pri tem ni utrpela nobene škode, je odgovorila s streljanjem na območjih južno od razmejitvene črte, so dodali.

Severnokorejska vojska je prejšnji teden napovedala, da bo trajno zapečatila južno mejo, potem ko je ob njej več mesecev nameščala mine in protitankovske ovire.