Severna Koreja Rusiji poslala 1000 zabojnikov orožja?

In kot kažejo podatki Bele hiše, se je to res že zgodilo, poroča SkyNews. Severna Koreja je Rusiji poslala velike količine orožja, da bi Moskvi pomagala pri vojni v Ukrajini, so sporočili iz Bele hiše. Kot je povedal John Kirby , je Pjongjang v zadnjih tednih v Rusijo dostavil več kot 1000 zabojnikov vojaške opreme in streliva.

Washington je objavil tudi fotografije, ki naj bi po njihovem mnenju prikazovale zabojnike, natovorjene z orožjem, na ladji, preden so jih z vlakom prepeljali Rusijo. Zabojniki so bili po navedbah Bele hiše odpremljeni med 7. septembrom in 1. oktobrom med Severno Korejo in Rusijo. Satelitski posnetki tako prikazujejo močno povečanje železniškega prometa vzdolž severnokorejsko-ruske meje. Posnetki datirani 5. oktobra kažejo veliko povečanje tovornega železniškega prometa na železniški postaji Tumangang na meji države z Rusijo. Identificirali so več kot 70 vagonov, medtem ko jih je bilo v zadnjih petih letih tam opaziti le okoli 20, še piše SkyNews.

Kot smo poročali, je med septembrskim obiskom Kima v Rusiji Putin na vprašanje, ali bodo na dnevnem redu tudi pogovori o vojaškem sodelovanju, odgovoril, da se bosta voditelja pogovarjala "o vseh vprašanjih". Po koncu pogovora pa so ruski in severnokorejski mediji poročali, da sta se voditelja pogovarjala tudi o možnosti vojaškega sodelovanja. Obe strani sta ob tem zanikali navedbe ZDA, da sta se predsednika sestala z namenom sklepanja poslov glede dobave severnokorejskega orožja, ki bi ga nato Rusija uporabila v Ukrajini, je poročal BBC.