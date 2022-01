Severna Koreja se je pohvalila s poskusom: objavili fotografije

Pjongjang je sicer potrdil, da je preizkusil balistično raketo srednjega dosega Hwasong-12.

Takšna raketa lahko s svojo polno močjo prepotuje velike razdalje in ima območja, kot je denimo ameriški Guam, na dosegu roke. Zadnji test je zato pričakovano vznemiril mednarodno skupnost.

Pjongjang je samo v zadnjem mesecu izvedel rekordno število izstrelitev raket – kar sedem naj bi jih bilo. Intenzivno aktivnost pa so ostro obsodile ZDA, Južna Koreja, Japonska in druge države.

ZN Severni Koreji sicer prepovedujejo preizkuse balističnega in jedrskega orožja, proti državi veljajo stroge sankcije. Toda država prepovedi redno kljubuje.

Južna Koreja in Japonska sta bili prvi, ki sta v nedeljo poročali o izstrelitvi, potem ko sta jo zaznali v svojih protiraketnih sistemih, poroča BBC.

Ocenili so, da je preletela zmerno razdaljo za takšno raketo – približno 800 kilometrov in dosegla višino 2000 kilometrov, preden je pristala v vodah pred Japonsko. Pri polni moči lahko takšna raketa potuje tudi do 4000 kilometrov.

Državna tiskovna agencija KCNA je sporočila, da je bil raketni test izveden, da bi "preverili natančnost", izvedli pa da so ga tako, da je bila zagotovljena varnost sosednjih držav.

Državni mediji so tudi natisnili fotografije, za nekatere trdijo, da so bile posnete s kamero, nameščeno na bojni glavi rakete. Dve fotografiji prikazujeta trenutek izstrelitve, druga pa naj bi prikazovala raketo med letom, posneto od zgoraj.

Vodja države Kim Džong Un na izstrelitvi ni bil prisoten, nekaj analitikov po poročanju BBC meni, da to kaže na to, da je šlo za "tehnični poskus" preverjanja sistema, ne za razkazovanje vojaških mišic.

Mednarodne skupnosti to ne pomirja, saj je bila zmogljiva raketa izstreljena prvič, odkar se je Severna Koreja pogovarjala z ZDA – v času predsednika Donalda Trumpa.

Nazadnje je bil Hwasong-12 testiran leta 2017, takrat je šlo za šest izstrelitev, med drugim so rekete dvakrat poslali nad japonski otok Hokaido, kar je močno vznemirilo tamkajšnje prebivalce.

Leta 2018, potem ko se je Kim srečal z Trumpom, je Severna Koreja objavila moratorij na testiranje jedrskega orožja in svojih medcelinskih balističnih raket najdaljšega dosega. Toda do naslednjega leta, ko so se odnosi poslabšali, je Kim dejal, da jih izjava ne zavezuje več.

Analitiki medtem menijo, da obstaja več razlogov za povečanje raketne dejavnosti Severne Koreje. Testi naj bi odražali Kimovo željo, da ZDA vzpodbudi k obnovitvi jedrskih pogovorov, pokaže moč regionalnim in svetovnim silam, delno pa naj bi bili tudi posledica praktične potrebe po testiranju.

Marsikdo pa ni spregledal niti časa izstrelitve – v Pekingu se začenjajo olimpijske igre, v Južni Koreji bodo marca volitve. "To je skladno s preteklimi poskusi ustrahovanja Južne Koreje in prihodnjega predsednika," je za BBC dejal dr. Daniel Pinkston, profesor mednarodnih odnosov z univerze Troy, ki živi v Južni Koreji.

Delno pa naj bi bila vse skupaj tudi predstava za domačo javnost, ki jo pestijo posledice gospodarskih težav, ki so posledica mednarodnih sankcij, pandemije in desetletij slabega upravljanja države.