Severna Koreja simulirala jedrski napad na Južno Korejo

Kim je namreč dejal, da so njegovi sovražniki "vse bolj izraziti v svojih agresivnih potezah", zato se pripravlja na nadaljnji razvoj jedrskih sil in izboljšanje bojne pripravljenosti. Severna Koreja bi torej lahko v prihodnjih tednih ali mesecih še okrepila svoje demonstracije napada, poroča AP.

Do izstrelitve naj bi prišlo v goratem severozahodnem območju v bližini Tongchangrija, kjer je Severna Koreja v preteklih letih že izstreljevala rakete dolgega dosega.

Nedeljska izstrelitev rakete kratkega dosega je bila peta severnokorejska izstrelitev v tem mesecu in tretja, odkar sta ameriška in južnokorejska vojska 13. marca začeli skupne vaje. Sever je do zdaj v letu 2023 v devetih izstrelitvah izstrelil približno 20 raket. Med njimi so bile rakete kratkega dosega, izstreljene s kopnega, manevrirne rakete, izstreljene s podmornice, in dve različni medcelinski balistični raketi, izstreljeni z letališča v bližini Pjongjanga.

Južna Koreja je potrdila, da je Pjongjang s svoje vzhodne obale izstrelil balistično raketo kratkega dosega, ki je padla v odprto morje med Korejskim polotokom in Japonsko. Izstrelitev so v Seulu označili za resno provokacijo, ki krši sankcije Združenih narodov.