Severna Koreja spet izstrelila raketo

V Seulu so navedli, da je šlo za "nedoločen izstrelek", ki je poletel proti vzhodu, japonska obalna straža pa je sporočila, da je najverjetneje šlo za balistično raketo. Še vedno preverjajo, ali je bilo raket morebiti več in kam so padle.

Kljub mednarodnim sankcijam v zvezi z njenim jedrskim programom je Severna Koreja letos izvedla že dva preizkusa raket – 5. in 11. januarja. Po navedbah Pjongjanga naj bi šlo za hipersonični raketi.