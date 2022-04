Severna Koreja testirala nove rakete za izboljšanje 'taktične jedrske učinkovitosti'

Preizkus je nadziral severnokorejski voditelj Kim Džong Un, poroča KCNA, ki je objavila fotografije izstrelitve. Novo taktično vodeno orožje "je velikega pomena pri bistvenem izboljšanju ognjene moči topniških enot dolgega dosega in povečanju učinkovitosti pri delovanju taktičnega jedrskega orožja," je sporočila.

Severna Koreja je v petek obeležila rojstni dan ustanovnega voditelja Severne Koreje, Kimovega dedka Kim Il Sunga, z veliko povorko, ognjemetom in sinhroniziranim plesom – vendar brez vojaške parade, kot so predvidevali analitiki.

Praznovanje obletnice je sicer potekalo tri tedne po tem, ko je Severna Koreja izvedla svoj največji preizkus medcelinske balistične rakete doslej. Ta je bil vrhunec rekordnega števila izstrelitev, s katerimi so letos kršili mednarodne predpise, in je naznanil konec moratorija, ki si ga je Kim zadal na teste dolgega dosega in jedrske poskuse.

Satelitski posnetki namreč prikazujejo znake nove jedrske dejavnosti v predoru Punggyeri, za katerega je Severna Koreja sporočila, da je bil porušen že leta 2018. Preizkus je Severna Koreja izvedla tik pred skupnimi vojaškimi vajami ZDA in Južne Koreje, ki se bodo začele v ponedeljek.