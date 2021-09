Severna Koreja naj bi testno izstrelila manevrirno raketo dolgega dosega

Testiranje je Severna Koreja izvedla po skupnih vojaških vajah med ZDA in Južno Korejo, ki so se po devetih dneh končale 26. avgusta in jih je Pjongjang ostro kritiziral.

Severnokorejski državni mediji so objavili dve fotografiji izstrelka. Prva prikazuje raketo, ki je bila izstreljena z lansirnega vozila, druga pa izstrelek v zraku. Preizkus manevrirne rakete zagotavlja "strateški pomen posedovanja še enega učinkovitega sredstva za zanesljivejše zagotavljanje varnosti naše države in še eno učinkovito sredstvo za odvračanje sovražnih sil," je zapisala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

V soboto in nedeljo je Severna Koreja na neznani lokaciji izvedla teste, ki so pokazali, da lahko novo razvite manevrirne rakete zadenejo cilje, ki so oddaljeni tudi 1500 kilometrov, poročajo tuji mediji. Testno izstrelitev so označili za uspešno.

Ta teden naj bi se sestali najvišji uradniki iz ZDA, Južne Koreje in Japonske, da bi razpravljali o procesu denuklearizacije Severne Koreje, poroča BBC. Južnokorejski združeni poveljniki generalštabov so medtem že dejali, da na podlagi obveščevalnih podatkov ZDA in Južne Koreje vojska analizira teste v Severni Koreji. Dodali so, da zavezanost ZDA obrambi zaveznikov Južne Koreje in Japonske "še vedno ostaja nesprejemljiva".

Ameriško indo-pacifiško poveljstvo je sporočilo, da z zavezniki spremlja stanje in da dejavnosti Severne Koreje odražajo nadaljnjo osredotočenost na "razvoj svojega vojaškega programa in grožnje, ki jih to predstavlja za sosede in mednarodno skupnost".

Zaskrbljena pa je tudi Japonska. Generalni sekretar japonske vlade Katsunobu Kato je dejal, da bi lahko severnokorejske rakete takega dosega "resno ogrozile mir in varnost Japonske in njene okolice". "Zelo smo zaskrbljeni," je dejal Kato ter ob tem omenil tudi japonska prizadevanja za okrepitev državnih zmogljivosti protiraketne obrambe. Dejal je, da Tokio sodeluje z Washingtonom in Seulom pri zbiranju informacij o najnovejših testih Severne Koreje.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je na kongresu vladajoče Delavske stranke januarja ponovil zavezo, da bo zaradi ameriških sankcij in pritiskov okrepil svoje jedrske zastraševalne učinke ter izdal dolg seznam želja novih sofisticiranih sredstev, med katerimi so bile medcelinske balistične rakete z daljšim dosegom, jedrske podmornice, vohunski sateliti in taktično jedrsko orožje. Že takrat je dejal, da severnokorejski znanstveniki za nacionalno obrambo razvijajo "manevrirne rakete srednjega dosega z najmočnejšimi bojnimi glavami na svetu".