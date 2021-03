Severna Koreja trdi, da je testno izstrelila novi vodeni raketi

Japonske oblasti trdijo, da sta bili obe raketi, ki so ju Severni Korejci izstrelili v četrtek, balistični, kar prepoveduje resolucija VS ZN. O tem, kot trdijo Japonci, ni dvoma. Severni Korejci so sicer že v nedeljo izstrelili dve raketi, ki sta bili kratkega dosega in nista bili balistični, temveč vodeni, takih raket pa resolucije VS ZN ne prepovedujejo.

Severnokorejska državna novičarska agencija je nato v prvi izjavi po izstrelitvi sporočila, da so včeraj izstrelili novo orožje – taktično vodeni raketi, ki sta natančno zadeli cilj ob vzhodni obali. Fotografije na spletni strani severnokorejskega časopisa Rodong Sinmun prikazujejo izstrelitev rakete, pišeGuardian.

Kot trdijo, je raketa zadela 600 kilometrov oddaljen cilj, kar je več, kot kažejo poročila južnokorejske vojske – ta pravijo, da sta raketi zadeli cilj, oddaljen 450 kilometrov. Raketa je zmožna prenesti 2,5 tone tovora, še trdi Severna Koreja. Visoki severnokorejski uradnik Ri Pjong Čol, ki je nadzoroval poskus, pravi, da je razvoj tega novega orožja izjemnega pomena za krepitev vojaške moči države in odvračanje vseh vrst vojaških groženj na Korejskem polotoku, poroča Guardian.

Severna Koreja želi s takšnimi pritiski pridobiti boljši izhodiščni položaj v nadaljnjih pogajanjih z ZDA, so enotni strokovnjaki. "Posvetujemo se s svojimi zavezniki in partnerji,"je na tiskovni konferenci v četrtek dejal Biden. "Če se bodo odločili za stopnjevanje, se bomo ustrezno odzvali. Pripravljen pa sem tudi na neko obliko diplomacije, vendar mora biti pogojena s končnim rezultatom, ki je denuklearizacija Severne Koreje."

Washington od nastopa nove administracije preučuje svojo politiko oziroma oblikuje novo strategijo glede Pjongjanga, potem ko je to v prejšnjih letih zaznamoval precej turbulenten odnos med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. V tem času so se vrstile tako žaljivke in grožnje z orožjem kot diplomatsko "dvorjenje" in celo srečanja voditeljev, ki pa kakšnega oprijemljivega napredka v smeri denuklearizacije korejskega polotoka niso prinesla.