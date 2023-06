Severna Koreja v Japonsko morje poslala dve balistični raketi

Južnokorejska vojska je v četrtek popoldan zaznala dve izstrelitvi na severu. Njihova soseda Severna Koreja je namreč v Japonsko morje ob 19.30 po lokalnem času testno poslala dve balistični raketi kratkega dosega. "Južna Koreja ohranja pripravljenost in še naprej tesno sodeluje z ZDA, hkrati pa krepi nadzor nad provokacijami," so ponovni test komentirali južnokorejski vojaški poveljniki.

Tokratna izstrelitev balističnih raket je sledila združenim vojaškim vajam Južne Koreje in ZDA, ki so v preteklih petih dneh potekale na gozdnatem območju ob severnokorejski meji. Kot je ob tem poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA, je njihova vlada ob dogodku dejala, da "te provokacije in neodgovorne poteze v soseščini močno obsoja".

To sicer ni prvič, da je Severna Koreja na združene vojaške vaje Južne Koreje in ZDA reagirala s testno izstrelitvijo balističnih raket.