Severna Koreja v morju ustrelila Južnega Korejca in zažgala truplo

Južnokorejski ribiški uradnik je v ponedeljek izginil s svojega patruljnega čolna v bližini mejnega otoka Jeonpjeong. 47-letni oče dveh otrok je za sabo pustil čevlje, vzel pa reševalni jopič. Glede na domneve naj bi poskušal prebegniti. Po ugotovitvah južnokorejskega obrambnega ministrstva so ga v svojih vodah izčrpanega našle severnokorejske sile in ga s patruljnega čolna dlje časa zasliševale. Visoki predstavnik države naj bi nato odredil, da ga ubijejo.

Zatem so vojaki v zaščitni opremi njegovo truplo polili z bencinom in zažgali, so navedli predstavniki južnokorejskega ministrstva, ki menijo, da je šlo pri tem morebiti za ukrep proti širjenju novega koronavirusa. Južna Koreja je po poročanju britanskegaBBC še sporočila, da najostreje obsoja "tovrstno brutalno dejanje in poziva sever, naj priskrbi pojasnilo ter kaznuje odgovorne".