Severna Koreja v primežu ekstremno nizkih temperatur

Podobno hladno naj bi bilo tudi v Južni Koreji, na Japonskem pa pričakujejo, da se bodo temperature ta teden spustile na najnižjo raven v zadnjem desetletju.

Ekstremne vremenske razmere povsod po svetu povzročajo nemalo težav, vendar je vsaj v Severni Koreji le malo znanega o tem, kako to vpliva na prebivalce. Najbolj izpostavljene regije Rjanggang, Severni Hamgjong in Južni Hamgjong so hkrati tudi najrevnejše in najbolj izpostavljene podnebnim šokom.