Severna Koreja v prvem letošnjem testu izstrelila dve raketi

Lani maja so prekinili leto in pol dolg premor testiranj, nato pa je do konca leta sledilo še mnogo izstrelitev, piše CNN. Severna Koreja svoje aktivnosti ponavadi povečuje spomladi. Strokovnjaki so sicer mnenja, da je bil tokratni test manj provokativen, kot bi lahko bil, a še vedno krepi opozorila, da država še naprej krepi svoje vojaške zmogljivosti.

Tokratne izstrelitve so sledile najavi Južne Koreje in ZDA, da bodo vsakoletne skupne vojaške vaje, ki severno sosedo zelo jezijo, zaradi pojava novega koronavirusa prestavili.

Kim Džong Un je sicer prvi dan letošnjega leta razglasil konec moratorija na jedrske in medcelinske balistične preizkuse ter napovedal, da bo Severna Koreja v bližnji prihodnosti predstavila "novo strateško orožje", kljub temu pa pustil odprta vrata za pogajanja z ZDA, ki jih je obtožil, da Pjongjangu postavljajo "gangsterske zahteve".