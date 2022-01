Severna Koreja z novo izstrelitvijo balističnih raket

Ta mesec je to sicer že četrta izstrelitev severnokorejskega orožja. Severnokorejske oblasti so potrdile, da so 5. in 11. januarja preizkusile hipersonični raketi. V odgovor so ZDA uvedle sankcije proti petim Severnokorejcem, povezanim z balističnim programom. Pjongjang je to obsodil in v petek izstrelil še dve taktični vodeni raketi z vlaka. Preizkus je bil namenjen preverjanju pripravljenosti raketnega sistema, nameščenega na vlak.