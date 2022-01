Severna Koreja z novo izstrelitvijo raket

Zakaj toliko raket?

Gre torej že za šesti raketi izstreljeni letos. Kot piše New York Times, je Severna Koreja letos v manj kot mesecu dni izstrelila že skoraj toliko raket kot v celem letu 2021. Zakaj Severna Koreja naenkrat s toliko raketami? Kot piše New York Times, bi lahko šlo zato, da se severnokorejski voditelj Kim Džong Un ob burnem dogajanju po svetu počuti ignoriranega s strani ZDA in želi tako pridobiti pozornost Bidnove administracije. Džong Un namreč potrebuje sodelovanje ZDA pri sanaciji gospodarstva Severne Koreje, ki se je znašlo v hudi krizi: "Z leti se je naučil, da je orožje najboljši način, da pritegne pozornost ameriškega predsednika. In da je najboljši čas za to, ko si svet lahko najmanj privošči nestabilnost."