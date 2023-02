Severna Koreja: Zaradi ZDA so napetosti na polotoku dosegle kritično točko

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin in njegov južnokorejski kolega sta na srečanju v Seulu napovedala okrepitev vojaških vaj. V načrtu imajo tudi dodatno podkrepitev strateških sredstev, kot so letalonosilke in bombniki dolgega dosega.

Ob tem Austin sicer zagotavlja, da je cilj ZDA le spodbujanje večje varnosti in stabilnosti in ponavlja, da ostajajo zavezani obrambi Južne Koreje. "Še naprej bomo delali in se urili skupaj z našimi zavezniki ter zagotavljali, da ohranimo verodostojne in pripravljene sile," je povedal.

Trenutno je v Južni Koreji več kot 28.500 ameriških čet. Po navedbah južnokorejskega obrambnega ministrstva so ZDA in Južna Koreja v sredo izvedle skupno zračno vajo z ameriškimi težkimi bombniki in nevidnimi lovci iz obeh držav.

"Tokratne kombinirane zračne vaje kažejo voljo in zmožnosti ZDA, da zagotovijo močno in verodostojno razširjeno odvračanje od severnokorejskih jedrskih in raketnih groženj," so zapisali. Ob tem so dodali, da do Severne Koreje nimajo sovražnega namena in ponovili, da so z njimi pripravljeni na diplomatsko srečanje.

In medtem ko v Severni Koreji vojaške vaje dojemajo kot priprave na invazijo, v Washingtonu te obtožbe odločno zanikajo. "Zavračamo idejo, da naše skupne vaje v regiji služijo kot kakršna koli provokacija. To so rutinske vaje, ki so popolnoma skladne s preteklo prakso," so zapisali v izjavi Bele hiše.