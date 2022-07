Severna Koreja: ZDA želijo vzpostaviti azijsko verzijo Nata

Ameriški predsednik Joe Biden, japonski premier Fumio Kishida in južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol so se srečali ob robu vrha Nata. Strinjali so se, da napredek severnokorejskega jedrskega in raketnega programa resno ogroža ne le Korejski polotok, ampak tudi Vzhodno Azijo ter ves svet. Zato so se odločili, da bodo preučili nadaljnje načine za okrepitev "razširjenega odvračanja".

Severna Koreja je letos izvedla več izstrelitev svojih raket. Nekateri zato verjamejo, da se pripravlja na nov jedrski poskus. "Odvračilne zmogljivosti zavezništva med Japonsko in ZDA ter ZDA in Južno Korejo je treba nadgraditi kot del bistvenih prizadevanj za krepitev tristranskega partnerstva," je dejal Kishida.

Odnosi med Japonsko in Južno Korejo so sicer že dalj časa napeti, predvsem zaradi spominov na japonsko okupacijo Korejskega polotoka od leta 1910 do 1945. V zadnjih letih pa so se še poslabšali s prepiri glede ozemlja in zgodovine. Obe državi sta tudi prekinili sporazum o izmenjavi obveščevalnih podatkov.

A Yoon je zdaj izrazil željo po obnovitvi vezi med državama, zdi pa se, da se je tudi Kishida odzval pozitivno.