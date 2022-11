Severna Koreja znova izstrelila balistično raketo

Severna Koreja je izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki je imela po navedbah japonskih oblasti dovolj dosega, da bi lahko zadela ameriško celino. To je druga izstrelitev Pjongjanga v dveh dneh in zadnja v nizu rekordnega števila izstrelitev v zadnjih tednih, kar so ostro obsodili številni voditelji v regiji in po svetu.

Raketa je pristala v morju znotraj izključne ekonomske cone Japonske, je dejal japonski premier Fumio Kishida in izstrelitev označil za popolnoma nesprejemljivo. Južnokorejska vojska pa je sporočila, da je bila balistična raketa dolgega dosega (ICBM) izstreljena z območja Sunan v Pjongjangu proti Japonskemu morju in preletela približno 1000 km razdalje na višini 6100 km pred pristankom v morju. Izstrelitev so označili za "resno provokacijo, ki škoduje miru in varnosti na Korejskem polotoku". icon-expand Izstrelitev balistične rakete FOTO: AP Tudi Bela hiša je v izjavi ostro obsodila novo poskusno izstrelitev Pjongjanga. Ameriški predsednik Joe Biden je v začetku tedna s kitajskim kolegom Xi Jinpingom razpravljal o nedavnih raketnih poskusih Severne Koreje, govoril pa je tudi z voditelji iz Tokia in Seula, saj se ti vse bolj bojijo, da bo severnokorejski režim kmalu izvedel svoj sedmi jedrski poskus. Severna Koreja je bila na vrhu dnevnega reda tudi na četrtkovih pogovorih voditeljev Kitajske in Japonske ob robu foruma azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) v Bangkoku, ki so bili prvi tovrstni po treh letih. Po izstrelitvi so iz Washingtona sporočili, da bo podpredsednica ZDA Kamala Harris danes ob robu vrha opravila nujne pogovore o Severni Koreji z voditelji Japonske, Južne Koreje, Avstralije, Nove Zelandije in Kanade. Na srečanju bodo sodelovali japonski premier Fumio Kishida, južnokorejski Han Duck-soo, avstralski Anthony Albanese, predsednica vlade Nove Zelandije Jacinda Ardern in kanadski premier Justin Trudeau. icon-expand Izstrelitev balistične rakete FOTO: AP