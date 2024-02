Severna Koreja spet izziva svojo sosedo, izstrelili več raket

"Naša vojska je povečala nadzor ter tesno sodeluje z ameriškimi partnerji in pozorno spremlja znake za nadaljnje aktivnosti Severne Koreje," so sporočili iz vojske.

Južnokorejska in ameriška vojska, zaveznici, zdaj skrbno analizirata te izstrelitve, ki so bile zaznane v vodah severovzhodno od obalnega mesta Vonsan. Niso sicer sporočili, koliko raket je bilo izstreljenih, prav tako ni bilo jasno, ali so bile izstreljene s kopnega ali z morja, piše AP.

Njegove izjave seveda niso bile preslišane. Povzročile so veliko skrbi, predvsem, da bi lahko dejansko uresničil svoje napovedi z neposredno vojaško provokacijo, morda za začetek okoli sporne zahodne morske meje med Severno in Južno Korejo, ki je bila že v preteklih letih prizorišče smrtonosnih spopadov.

Strokovnjaki trdijo, da Severna Koreja v Južni Koreji in ZDA povečuje pritisk na svoje tekmece, z dolgoročnim namenom, da bi prisilili Washington, da sprejme zamisel o Severni Koreji kot jedrski sili. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un že nekaj časa daje sovražne izjave proti Južni Koreji, med drugim je dejal tudi, da bo opustil cilj za spravo s svojo tekmico in zagrozil, da bo v primeru izzivanja uničil Južno Korejo z jedrskim orožjem.

Severnokorejske manevrirne rakete sodijo med vse več vrst orožja, ki jih Severna Koreja razvija za premagovanje protiraketne obrambe, in dopolnjujejo veliko število balističnih raket, namenjenih za izstrelitev s kopnega in morja. Zadnje izstrelitve so bile že šesti poskus Severne Koreje letos, vključno s preizkusom prve severnokorejske rakete srednjega dosega na trdo gorivo 14. januarja, ki je pokazal, da si prizadevajo izboljšati orožje, usmerjeno proti oddaljenim ameriškim ciljem na Pacifiku, vključno z vojaškim središčem Guam.

Poleg tega so v začetku leta preizkusili tudi nove manevrirne rakete, ki jih je mogoče izstreliti iz podmornic. ZDA, Južna Koreja in Japonska zato vneto krepijo skupne vojaške vaje in zaostrujejo svoje strategije jedrskega odvračanja.