Poročilo ZN: Severna Koreja verjetno razvila pomanjšano jedrsko orožje

Severnokorejski režim "nadaljuje razvoj jedrskega programa, vključno s proizvodnjo visoko obogatenega urana in izgradnjo eksperimentalnega lahkovodnega reaktorja", je zapisala skupina strokovnjakov. Država članica Varnostnega sveta, kateremu je poročilo namenjeno,"ocenjuje, da Severna Koreja nadaljuje razvoj jedrskega orožja".

Strokovnjaki so sicer v preteklosti že opozarjali, da je Pjongjangu uspelo pomanjšati oziroma miniaturizirati jedrske bojne glave. Leta 2017 je v javnost prišla ocena ameriških obveščevalcev, da je severnokorejski režim razvil tehnologijo za proizvodnjo jedrskih bojnih glav, ki so dovolj majhne, da se prilegajo raketam oziroma jih je mogoče namestiti na rakete. S tem pa bi teoretično lahko medcelinske balistične rakete z jedrskimi konicami zadele tudi oddaljene tarče, kot so ZDA. Do podobnih zaključkov so leta 2019 prišli tudi japonski obveščevalci, ki so med drugim posvarili, da krepitev vojaških zmogljivosti režima predstavlja"resnično in neposredno nevarnost", poroča Guardian.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je zgolj pretekli teden dejal, da jedrsko orožja zagotavlja varnost za državo, sredi maja pa je napovedal okrepitev jedrskih zmogljivosti države. V novoletnem nagovoru pa je med drugim dejal, da bo "svet v bližnji prihodnosti odkril novo strateško orožje, ki ga ima Severna Koreja". Komunistični režim je zaradi svojega jedrskega in raketnega programa pod strogimi sankcijami Združenih narodov že od leta 2006.