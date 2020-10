Največja severnokorejska raketa do zdaj in čustveno opravičilo Kim Džong Una

Razlog za skrb po njenih besedah vzbuja tudi tovornjak pod raketo. Za eno največjih pomanjkljivosti severnokorejskih vojaških zmogljivosti je namreč veljalo število izstrelitvenih tovornjakov, ki jih premorejo. Leta 2010 je Pjongjang od Kitajske kupil šest izstrelitvenih tovornjakov, jih predelal in v naslednjih letih uporabljal na tovrstnih vojaških paradah. A na sobotni paradi so prvič prikazali več kot šest tovrstnih tovornjakov, vsi so bili močno predelani.

Nove balistične rakete še niso testirali, a že zdaj je jasno, da je njen doseg še večji – natančnih podatkov pa ne bo znanih, vse dokler Pjongjang rakete ne testira. Predvsem pa je nova in največja balistična raketa do zdaj sporočilo svetu, naj ne podcenjuje moči in zmogljivosti Severne Koreje, je za BBC zapisala Melissa Hanham , namestnica direktorja Open Nuclear Network.

Severna Koreja je že testirala dve balistični raketi dolgega dosega (ICBM) – Hwasong-14 so testirali dvakrat v letu 2017, z dosegom 10.000 kilometrov bi lahko dosegla Zahodno Evropo in večji del celinske Amerike. Doseg Hwasong-15, prav tako testiranega leta 2017, je znašal 13.000 kilometrov, kar pomeni, da bi lahko z jedrsko konico dosegel praktično celotno območje ZDA.

Največjo zaskrbljenost zaradi razkazovanja novega orožja so pričakovano izrazili v Južni Koreji, kjer so severno sosedo znova pozvali k obnovitvi pogovorov o denuklearizaciji korejskega polotoka. V nedeljo se je južnokorejska vlada sestala tudi na izrednem sestanku. Novo raketo naj bi proučevali skupaj z ZDA, kjer pravijo le, da so "razočarani" , da Severna Koreja še naprej daje prednost jedrskim in raketnim programom. Prav tako so pozvali k denuklearizaciji.

Nenavadno čustveno opravičilo severnokorejskega diktatorja

Vojaška parada, sicer zrežirana do najmanjše podrobnosti, je presenetila tudi zaradi nenavadno čustvenega nagovora severnokorejskega diktatorja Kim Džong Una, ki se je v solzah opravičil za svoje neuspehe pri vodenju države skozi burne čase in pandemijo. Med govorom si je snel očala in obrisal solzo – znamenje vse večjih pritiskov na njegov režim v Pjongjangu, so za Guardian dejali analitiki. "Naše ljudstvo je name položilo zaupanje, visoko kot nebo in globoko kot morje, a tega nisem znal izpolniti. Za to mi je žal," je dejal v redkem opravičilu.

"Čeprav mi je zaupana pomembna odgovornost, da vodim to državo in pri tem ohranjam vrednote in cilj naših velikih tovarišev Kim Il Sunga in Kim Jong Ila,"je nadaljeval in se pri tem navezal na svoja prednika, pretekla severnokorejska voditelja."Moja prizadevanja niso bila dovolj, da bi odrešil naše ljudi težav v življenju."

Njegov govor je bil poln besednih zvez kot "veliki izzivi", "nešteto preizkušenj", "nesreče brez primere".Po mnenju strokovnjakovje neobičajni govor posledica zaprtja meja s Kitajsko zaradi pandemije koronavirusa (Kitajska je največja gospodarska partnerica severnokorejskega režima), leta in leta sankcij proti režimu v Pjongjanju pa prav tako terjajo svoj davek. Stanje so še poslabšale naravne katastrofe, ki so prizadele Severno Korejo. Govor je bil tako namenjen temu, da Severnim Korejcem pokaže, da z njimi sočustvuje, poleg tega pa se je po mnenju analitikov pokazalo, da Kim čuti velik pritisk na svoje vodenje države.