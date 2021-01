Kimovo sporočilo Bidnu: nova podmorniška balistična raketa

"Najmočnejše orožje na svetu, podmorniška balistična raketa, je prispelo na trg in pokazalo moč naših revolucionarnih sil," je sporočila severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Na paradi, ki je vključevala tudi pehoto, topništvo in oklepne enote, je bil prisoten tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki je na enem izmed političnih sestankov pred dnevi Združene države Amerike označil za največjega sovražnika države, poroča BBC. Po njegovem mnenju ZDA predstavljajo večno nevarnost neodvisnosti Severne Koreje, ne glede na to, kdo je tam na oblasti. "Njihova politika do Severne Koreje se nikoli zares ne bo spremenila."

Sporočilo za Bidna

Prikaz novega orožja sovpada koncu kongresa vladajoče Delavske stranke, ki poteka vsakih pet let. V nagovoru članom kongresa je Kim obljubil, da bo razširil jedrske in vojaške zmogljivosti države ter napovedal nadaljnji razvoj medcelinskih balističnih raket, "ki bodo še naprej odvračale poskuse ameriške invazije".

Kot ocenjujejo analitiki, gre pri razkritju novega orožja za sporočilo Bidnovi administraciji. V preteklih štirih letih so bili odnosi ZDA in Severne Koreje zelo turbulentni. Kim in Donald Trump sta se namreč zapletala v številne grožnje in zasmehovanja, hkrati pa sta celo dvakrat sestala, Trump pa je po prvem srečanju leta 2018 v Singapurju celo dejal, da sta se s Kimom zaljubila. "Bila sva nepopustljiva, najina stališča so se približevala in oddaljevala. Nato pa sva se zaljubila. Čisto zares. Pisal mi je čudovita pisma, odlična pisma. Zaljubila sva se."