Milijoni podhranjenih, slaba letina, denar pa za preizkušanje raket

Izolirani Severni Koreji grozi ena hujših lakot po devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Na kritično stanje zalog hrane namigujejo satelitski posnetki ter ocene Združenih narodov in južnokorejskih oblasti. Poznavalci svarijo, da bi bila lakota lahko skoraj tako huda kot v času t. i. "marša trpljenja" med leti 1994 in 1998, ko naj bi po nekaterih podatkih zaradi lakote umrlo do dva milijona prebivalcev.

"Oskrba s hrano je padla pod kritično mejo za zadovoljevanje minimalnih človeških potreb," ocenjuje Lucas Rengifo-Keller, raziskovalni analitik instituta Peterson za mednarodno ekonomijo. Ta opozarja, da bi bile zaloge hrane kritične, tudi če bi hrano med populacijo distribuirali enakomerno in politična elita in vojska ne bi bili priviligirani, dodaja. S to oceno se strinjajo južnokorejski uradniki. Iz Seula so pred dnevi sporočili, da imajo poročila z nekaterih območij, kjer so zabeležili več smrti zaradi lakote. Po ocenah Združenih narodov je bila skoraj polovica prebivalcev države podhranjena že pred epidemijo covida, ki je še dodatno prizadela severnokorejsko gospodarstvo. Tri leta zaprtih meja in izolacije pa so zadevo še poslabšala. Da alarmi zvonijo v Pjongjangu, po navedbah CNN, nakazuje tudi nedavni štiridnevni setanek Kim Džong-Una s predstavniki vladajoče Delavske stranke, na katerem je bilo govora o prenovi kmetijske politike in "fundamentalni transformaciji" državnih ekonomskih načrtov za krepitev kmetijskega sektorja. Številni strokovnjaki pravijo, da je za prehransko krizo v državi, ki že desetletja živi pod embargom, kriva izključno oblast v Pjongjangu. Med pandemijo so namreč sklenili uvesti še ostrejšo samoizolacijo od preostalega sveta in na meji s Kitajsko postavili dodatnih 300 kilometrov ograje. CNN dodaja, da je Severna Koreja zapravila velik del sredstev tudi za številne preizkuse raketnega orožja.

"Avgusta 2020 so sprejeli ukaz za poostren nadzor na meji. Med drugim tudi za blokado potovanj in trgovine," je dejala Lina Jun, uradnica pri organizaciji Human Rights Watch. V letu 2022 je Kitajska uradno izvozila skoraj 56 milijonov kilogramov žita in moke ter 53,280 kilogramov kosmičev v Severno Korejo. Toda ukrepi Pjongjanga so zadušili tudi neuradno trgovino, ki je, kot poudarja Junova, "ena glavnih rešilnih bilk trgov znotraj Severne Koreje, kjer običajni Severnokorejci kupujejo izdelke". Primerov, v katerih ljudje tihotapijo kitajske izdelke v državo preko podkupnin na carini, od zaprtja meja praktično ni več. "Severnokorejske meje se morajo odpreti in država mora znova zagnati trgovino in uvoz za izboljšanje kmetijstva, saj potrebujejo hrano za ljudi. Toda trenutno dajejo prednost izolaciji, prednost dajejo represiji," pravi Junova. A kot je poudaril Rengifo-Keller, v Kimovem interesu ni dovoliti, da se neuradna trgovina, ki je nekoč cvetela, ponovno pojavi. "Režim ne želi cvetočega podjetniškega razreda, ki bi lahko ogrozil njegovo moč." Južnokorejski zunanji minister Park Džin je prejšnji teden v intervjuju za CNN dejal, da je "edini način, da se Severna Koreja reši iz te težave, ta, da se vrne za mizo dialoga, sprejme našo humanitarno ponudbo Severu in se odloči za prihodnost". Premier Han Duk-su je v četrtek za CNN povedal, da se razmere poslabšujejo, ter da na to kažejo obveščevalni podatki.