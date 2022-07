Severna Makedonija: Premier in vodja opozicije brez dogovora glede kompromisa z Bolgarijo

Kot je še povedal Mickoski, je zahteval, da se iz predloga s ciljem zaščite makedonskega nacionalnega interesa umaknejo štirje členi, šele po tem bo pripravljen o njem znova razpravljati.

Kovačevski je po drugi strani menil, da so v predlogu, ki ga je pripravilo donedavno francosko predsedstvo Svetu EU, jasno in nedvoumno definirana stališča glede sprejemanja makedonskega jezika. "To je bilo za nas najpomembnejše vprašanje in zato želim biti povsem jasen. Makedonski jezik je absolutno enakopraven z ostalimi jeziki EU," je poudaril.

"Lahko je zavrniti, preložiti, izbrati ponovno negotovost. A v tem zgodovinskem trenutku je potrebno racionalno razmišljanje trezne glave, potrebne so modrost in odgovornost ter objektivna analiza vseh scenarijev, upoštevajoč prihodnost naših otrok. Iz tega vprašanja ne smemo delati dnevne politike. To je zgodovinsko pomembno in strateško vprašanje," je pozval.

Kot je še spomnil, bi sprejetje predloga Severni Makedoniji omogočilo takojšen in brezpogojen začetek pristopnih pogajanj ter ji odprlo pot za dosego "dolgo pričakovanega strateškega cilja - polnopravnega članstva v EU".

O zadevi je sicer danes razpravljal tudi svet za nacionalno varnost, po seji pa je predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski ocenil, da je modificirani francoski predlog sprejemljiv "prehoden kompromis", ki bo državi omogočil vstop v novo fazo evropske integracije. Sprejem omenjenega predloga po njegovem resda ne bo "zgodovinski triumf" države, a tudi ne zgodovinski poraz. Z njim v tem trenutku nič ne izgubljajo in ne bodo vplivali na prihodnje generacije Makedoncev, ampak zgolj formalno odpirajo pristopna pogajanja, je dejal.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je medtemzapisala, da "Slovenija kot resnična prijateljica širitve EU na Zahodni Balkan podpira takojšnje odprtje pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo". Zato Fajonova drži pesti, da bo francoski predlog odprl pot za začetek pogajanj in obenem poslal prepotreben pozitiven signal celotni regiji.

Na ulicah več tisoč ljudi

V soboto zvečer je sicer na ulicah Skopja proti novemu francoskemu predlogu protestiralo več tisoč ljudi. K protestu je pozvala največja opozicijska stranka VMRO-DPMNE, pa tudi druge opozicijske skupine in organizacije civilne družbe.

Vlada v Skopju je prvi francoski predlog junija zavrnila, medtem ko mu je bolgarski parlament prižgal zeleno luč in vlado pooblastil za odpravo blokade. Na novo različico omenjenega predloga je, kot je nakazala v petek, medtem pripravljena pristati tudi vlada Severne Makedonije.

Bolgarija zaradi nerešenih dvostranskih vprašanj, vključno s priznanjem bolgarske manjšine, že več kot dve leti blokira proces približevanja Severne Makedonije EU oziroma začetek pristopnih pogajanj, čeprav država izpolnjuje pogoje. Obenem sta državi v sporu glede določenih zgodovinskih dogodkov in osebnosti, Bolgarija pa makedonski jezik smatra za bolgarski dialekt.

V Severni Makedoniji po uradnih podatkih živijo 3504 Bolgari, kar pri 1,8-milijonski populaciji predstavlja 0,19 odstotka prebivalstva.

Francoski predlog sicer po poročanju medijev med drugim predvideva vključitev etničnih Bolgarov v ustavo Severne Makedonije "na enaki ravni z drugimi narodi" ter določene spremembe makedonskih zgodovinskih učbenikov. Severna Makedonija je to doslej zavračala. Za spremembo ustave bi morali sicer v parlamentu glasovati dve tretjini poslancev, kar pa brez glasov opozicije ni mogoče.